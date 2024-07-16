Смартфон Meizu Blue 20 оценен в 140 долларов

Компания Meizu представила доступный смартфон Blue 20, который может похвастаться функциями искусственного интеллекта. Новинку оснастили 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc T765 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5010 мАч, поддержкой обычной 10-Вт зарядки, слотом для карты памяти microSD, двумя динамиками и корпусом со стеклянной задней панелью. Цена смартфона на домашнем китайском рынке составляет 140 долларов.