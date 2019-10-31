Смартфон Meizu Note 9 выходит в России

Международный дистрибьютор ELKO Group представил в России смартфон Meizu Note9, который вышел еще этой весной. Дата начала продаж будет объявлена позже, а вот цена уже известна – 14 990 рублей. Напомним, что новинка оснащается 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2244:1080 пикселей, сдвоенной камерой с главным датчиком Samsung GM1 разрешением 48 Мп и вспомогательным модулем на 5 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, процессором Snapdragon 675, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, портом USB Type-C и предустановленной Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme 7.2.