Смартфон Meizu X8 получит SoC Snapdragon 710

Уже совсем скоро компания Meizu представит флагманские смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus, которые должны получить несколько серьезных нововведений по сравнению с предшественниками. Сегодня стало известно, что это не единственные новинки китайского производителя, запланированные на ближайшее время. По словам генерального директора Meizu, его компания готовит к выходу смартфон X8, который будет основан на новенькой платформе Snapdragon 710. Любопытно, что некоторые слухи прочили Meizu 16 именно Snapdragon 710, а топовую SoC Snapdragon 845 - только для старшей модели. Дата анонса и остальные характеристики Meizu X8 пока не держатся в секрете.