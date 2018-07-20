Смартфон Meizu X8 получит экран с вырезом

В то время как большинство производителей уже давно выпускают смартфоны с вырезом на экране, компания Meizu пытается найти уникальный путь. В прошлом году были экспериментальные двухэкранные Pro 7, в этом году – Meizu 15 с довольно толстыми рамками снизу и сверху, а скоро будут выпущены Meizu 16 с очень тонкими рамками. Однако смартфона с «монобровью» фанатам китайского производителя все-таки не избежать. Как сообщают источники, Meizu X8 получит довольно заметный вырез в верху экрана и, по намерениям Meizu, составит конкуренцию Xiaomi Mi 8 SE. О технических характеристиках смартфона пока известно только то, что он будет базироваться на новенькой платформе Snapdragon 710. Его ориентировочная цена составляет 220-230 долларов.