Смартфон Microsoft Surface Duo подешевел на $200

Издание Neowin сообщает о том, что компания Microsoft снизила цену на складной смартфон Surface Duo, который появился в продаже всего месяц назад. Обе версии подешевели на 200 долларов и теперь предлагаются за 1200 и 1400 долларов. Судя по всему, пользователей не впечатлили устаревшие характеристики по столь высокой цене, и подобное решение видится единственно верным.

Напомним, что аппарат характеризуется двумя 5,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1800:1350 пикселей, которые складываются в 8,1-дюймовый экран PixelSense Fusion с разрешением 2700:1800 пикселей, прошлогодним топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3566 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и 11-Мп камерой.
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