Смартфон Moto E40 получил 90-Гц экран

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto E40, которая получила предустановленную ОС Android 11 с прошивкой Moto MyUX. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Unisoc T700 с частотой до 1,82 ГГц и графикой ARM Mali-G52, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, дактилоскопическим сенсором на задней панели, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, портом USB Type-C, а также расцветками Carbon Gray и Pink Clay.