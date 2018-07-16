Смартфон Moto E5 Play Edition получит ОС Android 8.0 Oreo Go edition

Компания Lenovo готовит к выпуску для рынков Европы и Латинской Америки новый смартфон под названием Moto E5 Play Edition. Аппарат получит 5,3-дюймовый экран с разрешением 480 на 960 пикселей и фронтальную камеру на 5 Мп. В основе устройства ляжет процессор Snapdragon 425 и 1 Гбайт ОЗУ. Емкость аккумулятора у гаджета будет равна 2100 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo Go edition. Стоимость в Европе смартфона составит 109 евро (7900 рублей). Выхода устройства на рынок долго ждать не придется - смартфон будет доступен уже в текущем месяце.