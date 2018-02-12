Смартфон Moto E5 Play показался на рендерах

В сети появился рендер лицевой панели смартфона Moto E5 Play, официальный дебют которого ожидается в конце февраля на выставке MWC 2018. Судя по всему, нас ждет самое обычное бюджетное устройство. По словам источника, аппарат оснастят 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей и соотношением сторон 16:9, процессором MediaTek, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, 3,5-мм аудиоразъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев на задней панели, фронтальной камерой со светодиодной вспышкой и стандартным портом Micro-USB.