Смартфон Moto E7 Power оценен в $100

Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto E7 Power, младшая версия которой оценена в 100 долларов, а старшая – в 115 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и соотношением сторон 20:9, платформой MediaTek Helio G25, 2/32 ГБ и 4/64 оперативной и флеш-памяти соответственно, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, поддержкой двух SIM-карт, 4G, однополосного Wi-Fi и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB-C, предустановленной ОС Android 10, батареей ёмкостью 5000 мАч, зарядкой на 10 Вт, защитой от брызг IP52 и отдельной клавишей для вызова Google Assistant. Старт продаж смартфона намечен на 26 февраля.