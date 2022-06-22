Смартфон Moto Edge 30 Lite получит 120-Гц экран

В сети появились подробности и качественное изображение смартфона Motorola Moto Edge 30 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширокоугольный), 6,28-дюймовый pOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, селфи-камеру разрешением 32 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 4020 мАч, поддержку 30-Вт проводной зарядки, а также расцветки Moonless Night, Very Peri, Opal Silver и Green Fig.