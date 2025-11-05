Смартфон Moto G 2026 оценен в 200 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G 2026, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2. Новинка также получила 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 3, предустановленной операционной системой Android 16, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, двумя микрофонами, корпусом с тыльной панелью из веганской кожи, а также толщиной 8,44 мм и массой 202 грамма. Цена смартфона составляет 200 долларов.

