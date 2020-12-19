Смартфон Moto G Play (2021) получит батарею на 5000 мАч

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о недорогом смартфоне Moto G Play (2021), выход которого ожидается в начале 2021 года. Новинку оснастят восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 3 ГБ оперативной памяти (возможна версия на 4 ГБ ОЗУ), дисплеем (предположительно диагональю 6,5-дюйма) с разрешением 1600:720 пикселей, каплевидным вырезом для одинарной фронтальной камеры, предустановленной ОС Android 10. Также устройству прочат тройную тыльную камеру, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников.

Комментарии и отзывы Moto G Play (2021)
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