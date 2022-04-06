Смартфон Moto G Stylus 5G получит SoC Snapdragon 695

Сетевые источники поделились первыми подробностями о смартфоне Motorola Moto G Stylus 5G, которые еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит мощную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 и дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц. Большая часть остальных характеристик будут унаследована от выпущенного в начале года Moto G Stylus, который не поддерживает сотовые связи пятого поколения.

Последний, напомним, характеризуется чипсетом MediaTek Helio G88, 6,8-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и поддержкой стилуса, который поставляется в комплекте, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядкой мощностью всего 10 Вт. Цена Moto G Stylus составляет 300 долларов, а Moto G Stylus 5G, учитывая улучшенные параметры, будет стоить на порядок дороже.