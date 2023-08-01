Смартфон Moto G14 оценен в 120 долларов

Компания Motorola выпустила в Индии доступный смартфон Moto G14, который появится в продаже 8 августа по цене в 120 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и частотой дискретизации касания 120 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой UNISOC T616 с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G57, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 8 Мп, предустановленной операционной системой Android 13, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от пыли и брызг согласно степени IP52, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 20-Вт быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

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