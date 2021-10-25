Смартфон Moto G200 получит 108-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Moto G200, который в некоторых странах выйдет под названием Moto Edge S30. Итак, устройству прочат флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для сотовых сетей пятого поколения, экран с разрешением 1080p+ и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камеру разрешением 16 Мп, основную камеру с главным модулем на основе 108-Мп сенсора Samsung ISOCELL S5KHM2 и 13-Мп сверхширокоугольным модулем, 8 ГБ ОЗУ и предустановленную ОС Android 11. Официальный релиз смартфона ожидается в следующем месяце.

Комментарии и отзывы Moto G200
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