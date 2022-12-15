Смартфон Moto G53 со 120-Гц экраном оценили в $130

Принадлежащая Lenovo компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G53, которая обойдется в 130 и 160 долларов за версии с 4/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Новинку также оснастили неназванной однокристальной системой Qualcomm с восемью ядрами, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, толщиной 8,19 мм, массой 183 грамма и 3,5-мм гнездом для наушников.