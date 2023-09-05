Смартфон Moto G54 оценили в 150 долларов

Компания Motorola официально представила смартфон Moto G54, характеристики которого появились на официальном сайте производителя еще несколько дней назад. Теперь мы знаем цену новинку в Китае – 150 долларов.

В оснащение Moto G54 входит 6,5-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 20:9, разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6-нм 8-ядерная платформа MediaTek Dimensity 7020 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим адаптером IMG BXM-8-256, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, сдвоенная основная камера с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальная камера разрешением 16 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, защита от влаги (степень IP52), аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержка 15-Вт проводной зарядки и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.