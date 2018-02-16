Смартфон Moto G6 засветился в подробностях

2018-02-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Moto G6; [112]
В сети появились подробные характеристики и рендеры новых смартфонов Motorola серии Moto G6, которые еще не были представлены официально. Итак, Moto G6 Plus оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 630 и аккумулятором на 3250 мАч. Его цена составит 265 долларов. Moto G6 получит чипсет Snapdragon 450, модуль NFC, аккумулятор на 3000 мАч и ценник в 234 доллара. Младшая модель Moto G6 Play довольствуется процессором Snapdragon 430 и батареей на 4000 мАч. Цена этой модели составит около 187 долларов. В качестве операционной системы будет задействована свежая Android 8.0 Oreo. Официальный анонс Moto G6, Moto G6 Plus и Moto G6 Play ожидается на Всемирном Мобильном Конгрессе, который начнется 26 февраля.


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