Смартфон Moto G71 получит OLED-экран

Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне Moto G71, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит новую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,43-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, интерфейс USB Type-C, предустановленную ОС Android 11, 8 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ флеш-памяти, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP52 и 3,5-мм аудиоразъем.