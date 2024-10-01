Смартфон Moto G75 5G оценили в 370 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G75 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 619. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2388:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитой Gorilla Glass 5, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, корпусом толщиной 8,34 мм и массой 205 граммов, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ax и Bluetooth 5.4, интерфейсом USB Type-C, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 14. Цена смартфона составляет 370 евро.

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