Смартфон Moto G8 Plus представлен официально

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G8 Plus, которая оценена в 270 евро. За эти деньги производитель предлагает смартфон с 8-ядерным процессором Snapdragon 665, 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2280:1080 точек, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп и модулем 3D ToF, камерой для селфи на 25 Мп, портом USB 2.0 Type-C, модулем NFC, дактилоскопом на задней панели и аккумулятором на 4000 мАч. Размеры новинки равны 158,4:75,8:9,1 мм, а масса – 188 граммов.