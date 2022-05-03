Смартфон Moto G82 получит 120-Гц экран pOLED

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Moto G82, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,55-дюймовый экран pOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру на 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), боковой дактилоскоп, 3,5-мм разъем для наушников, до 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт.