Смартфон Moto G84 получит 120-Гц POLED-экран

Компания Motorola раскрыла некоторые характеристики смартфона Moto G84, официальный релиз которого запланирован на 1 сентября. Итак, устройство оснастят 6,55-дюймовым POLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, 10-битной глубиной цвета, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит, 8-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54.