Смартфон Moto G87 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал первые изображения смартфона Moto G87, который еще не был представлен официально. Отметим тёмно-синюю и светло-синюю расцветки, квадратный блок тыльной камеры, 200-Мп основную камеру, плоский экран и скругленные углы корпуса. Характеристики устройства пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Moto G86 имеет в своем оснащении 6,67-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2712:1220 точек, адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц и пиковой яркостью в режиме HDR 4500 нит, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300, защиту от води и пыли (IP68 и IP69), прочность по стандарту MIL-STD 810H, основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумуляторную батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт и два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.