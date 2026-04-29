Смартфон Moto G87 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал первые изображения смартфона Moto G87, который еще не был представлен официально. Отметим тёмно-синюю и светло-синюю расцветки, квадратный блок тыльной камеры, 200-Мп основную камеру, плоский экран и скругленные углы корпуса. Характеристики устройства пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Moto G86 имеет в своем оснащении 6,67-дюймовый pOLED-экран с разрешением 2712:1220 точек, адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц и пиковой яркостью в режиме HDR 4500 нит, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300, защиту от води и пыли (IP68 и IP69), прочность по стандарту MIL-STD 810H, основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумуляторную батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт и два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.

Apple заставляет артистов помечать ИИ-музыку…
Apple обратилась к артистам и звукозаписывающим лейблам на своей стриминговой платформе Apple Music с про…
POCO X8 Pro оценили в 45 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор техники Xiaomi в России diHouse объявил о начале продаж смартфона POCO X8 Pro Ma…
Vivo V70 FE оценили в 385 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью V70 FE, которая основана на 4-нано…
Смартфон Ai+ Nova 2 оценили в 100 долларов …
Компания Ai+ объявила о выпуске бюджетного смартфона Nova 2, который базируется на 6-нанометровой однокри…
Samsung выпустила уникальное в своём роде приложение…
Сегодня компания Samsung выпустила новое бесплатное приложение под названием Hearapy, которое уже доступн…
Samsung Galaxy Z Fold8 показали на рендерах…
Профильное издание Android Headlines опубликовало первые изображение складного смартфона Samsung Galaxy Z…
В iOS 26.4 появилась проверка возраста…
Компания Apple начала требовать от пользователей в Великобритании подтверждение возраста с выходом iOS 26…
HONOR вывела на российский рынок смартфон 600 Lite с батарее…
9 апреля в России начались продажи нового смартфона HONOR 600 Lite. Устройство поступило в розничные сети…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
