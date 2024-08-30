Смартфон Moto S50 представят 5 сентября

Компания Motorola объявила, что смартфон Moto S50 будет официально представлен в Китае уже 5 сентября. Это будет местная версия дебютировавшего вчера на глобальном рынке Edge 50 Neo. Китайская версия будет отличаться от международной лишь более низкой ценой.

Напомним, что оцененный в 450 фунтов стерлингов Edge 50 Neo оснащается 6,4-дюймовым дисплеем pOLED с разрешением 2670:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором на 4310 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 68 Вт и 15 Вт соответственно, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем 5G, поддержкой Wi-Fi 6E, защитой от пыли и влаги (IP68), прочностью по стандарту MIL-STD 810H и операционной системой Android 14.
Moto X50 Ultra Soft Peach Limited Edition оценен в 650 долла…
Компания Motorola представила новую версию смартфона Moto X50 Ultra, которая получила название Soft Peach…
Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition оценен в 27 тысяч рублей …
Компания Infinix представила в России смартфон NOTE 40 Pro Racing Edition, который был разработан в партн…
Складной смартфон OnePlus Open Apex Edition вышел в Европе …
Недавно компания OnePlus выпустила складной смартфон Open Apex Edition в цвете Crimson Shadow в Индии и С…
Смартфон Vivo V40 Lite получит батарею на 5500 мАч…
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился изображениями и подробностями о характеристиках смартф…
Стартовал предзаказ Blackview HERO 10 со скидками…
Blackview HERO 10 это один из самых доступных смартфонов с изогнутым экраном на сегодняшний день. Впервые…
OnePlus Nord 4 готов к выходу …
В базе данных регулятора Bluetooth SIG обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Nord 4, который еще не б…
Redmi Note 13 Pro выйдет в новой расцветке …
Профильное издание 91 mobiles сообщает, что в ближайшее время компания Xiaomi выпустит в Индии новую верс…
Флагман Sony Xperia 1 VII получит новую камеру…
В сети появились подробности о флагманском смартфоне Sony Xperia 1 VII, который еще не был представлен оф…
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor