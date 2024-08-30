Смартфон Moto S50 представят 5 сентября

Компания Motorola объявила, что смартфон Moto S50 будет официально представлен в Китае уже 5 сентября. Это будет местная версия дебютировавшего вчера на глобальном рынке Edge 50 Neo. Китайская версия будет отличаться от международной лишь более низкой ценой.

Напомним, что оцененный в 450 фунтов стерлингов Edge 50 Neo оснащается 6,4-дюймовым дисплеем pOLED с разрешением 2670:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором на 4310 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 68 Вт и 15 Вт соответственно, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем 5G, поддержкой Wi-Fi 6E, защитой от пыли и влаги (IP68), прочностью по стандарту MIL-STD 810H и операционной системой Android 14.