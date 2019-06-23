Смартфон Moto Z4 не будет обновлен до Android 11 R

Смартфон среднего уровня Motorola Moto Z4 вышел месяц назад, а в качестве операционной системы он использует Android 9 Pie. Предполагалось, что аппарат сначала будет обновлен до Android 10 Q, а потом и до Android 11 R. Однако сегодня стало известно, что принадлежащий Lenovo бренд обновит только что вышедший смартфон лишь до Android 10 Q. Вероятно, это случится только в следующем году. Словом, не самая хорошая новость для обладателей устройства за 500 долларов.

Напомним, что новинка оснащется восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,4-дюймовым OLED FullVision-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 25 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, основной камерой с датчиком разрешением 48 Мп, объективом с диафрагмой f/1,7 и оптической стабилизацией изображения, модулем NFC и аккумулятором на 3632 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт TurboPower.