Смартфон Moto Z4 неожиданно появился в продаже

Смартфон Motorola Moto Z4 стал доступен для покупки в Amazon, при этом что официальной презентации устройства еще не было. Версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти предлагается за 500 долларов. Новинка оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 6,4-дюймовым OLED FullVision-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 25 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, основной камерой с датчиком разрешением 48 Мп, модулем NFC, а также аккумулятором на 3632 мАч. В сети уже доступно видео с распаковкой устройства и обзором его возможностей.