Смартфон Moto Z4 представлен официально

2019-05-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Moto Z4; [46]
Компания Motorola официально представила смартфон Moto Z4, характеристики которого уже успели ранее появиться в магазине Amazon. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,4-дюймовым OLED FullVision-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 25 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, основной камерой с датчиком разрешением 48 Мп, объективом с диафрагмой f/1,7 и оптической стабилизацией изображения, модулем NFC, аккумулятором на 3632 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт TurboPower и предустановленной операционной системой Android 9.0 (Pie). Смартфон появится в продаже по цене 500 долларов.


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