Смартфон Moto g8 plus в новой красной расцветке по лимитированной цене

2019-12-19, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Moto g8 plus; [78]
Компания Motorola выпустила в России новую версию смартфона Moto g8 plus, который отличается красной расцветкой. До 31 декабря аппарат будет предлагаться за 14 333 рублей, а позже цена поднимется до 15 990 рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 8-ядерным процессором Snapdragon 665, 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2280:1080 точек, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп и модулем 3D ToF, камерой для селфи на 25 Мп, портом USB 2.0 Type-C, модулем NFC, дактилоскопом на задней панели и аккумулятором на 4000 мАч. Размеры новинки равны 158,4:75,8:9,1 мм, а масса – 188 граммов.

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