Смартфон Motorola Edge 30 оценен в 450 евро

Принадлежащая Lenovo компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge 30, которая может похвастаться толщиной всего 6,79 мм. Новинка также характеризуется 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10+ и кадровой частотой 144 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, мощной платформой Qualcomm Snapdragon 778G+, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 12, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (полнопиксельный автофокус и оптическая стабилизация изображения), 50 Мп (сверхширик с углом 118°) и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4020 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, защитой от пыли и брызг согласно степени IP52, а также поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC. Цена смартфона составляет 450 евро.

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