Смартфон Motorola Edge 5G получит чипсет Snapdragon 765G

Сегодня в базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилась новинка компании Motorola - Motorola Edge 5G. Тестируемый образец был оснащен однокристальной системой Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. В одноядерном режиме новинка набрала 505 баллов, а в многоядерном — 1410 баллов. По прошлым слухам, смартфон должен получит 6,67-дюймовый Full HD+ экран ( 2340:1080 точек) со врезанной фронтальной камерой на 25 Мп, основную тройную камеру на 64, 16 и 8 Мп, подэкранный дактилоскоп, аккумулятор на 4500 мАч, модуль бесконтактных платежей NFC, 3,5-мм разъем, а также USB-C.