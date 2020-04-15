Смартфон Motorola Edge 5G получит чипсет Snapdragon 765G

2020-04-15, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Motorola Edge 5G; [132]
Сегодня в базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилась новинка компании Motorola - Motorola Edge 5G. Тестируемый образец был оснащен однокристальной системой Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти, а также операционной системой Android 10. В одноядерном режиме новинка набрала 505 баллов, а в многоядерном — 1410 баллов. По прошлым слухам, смартфон должен получит 6,67-дюймовый Full HD+ экран ( 2340:1080 точек) со врезанной фронтальной камерой на 25 Мп, основную тройную камеру на 64, 16 и 8 Мп, подэкранный дактилоскоп, аккумулятор на 4500 мАч, модуль бесконтактных платежей NFC, 3,5-мм разъем, а также USB-C.


Комментарии и отзывы Motorola Edge 5G
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