Смартфон Motorola Edge S будет поставляться с функцией Multi-Screen Collaboration

Motorola, принадлежащая компании Lenovo, уже подтвердила, что Motorola Edge S станет новым смартфоном компании, и устройство уже доступно для бронирования. Перед официальным запуском, в сети появились новые подробности об устройстве.

Motorola Edge S будет поставляться с функцией Multi-Screen Collaboration, которая предназначена для профессионалов бизнеса. Эта функция, способна проецировать контент со смартфона на монитор или другой внешний дисплей, позволяя пользователям демонстрировать свою работу на большом экране.

Смартфон будет оснащен новым процессором Qualcomm Snapdragon 870 и станет первым смартфоном в мире, оснащенным этим новым процессором для смартфонов. Также ожидается, что смартфон будет иметь 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 105 Гц. Он оснащен четырьмя камерами на задней панели, где основной датчик на 64 МП. На передней панели устройства, установлена ​​двойная камера 16MP + 8MP. Новинка будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 11.