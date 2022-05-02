Смартфон Motorola Frontier засветился в сети

Один из руководителей компании Lenovo опубликовал сообщение с неизвестного смартфона Motorola Phones. Источники уверены, что речь идет о флагманской модели с кодовым обозначением Motorola Frontier. Его главной особенностью станет тыльная камера с 194-Мп главным модулем на основе датчика изображения оптического формата 1/1,5 дюйма и оптической стабилизацией, 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 12-Мп модулем с телеобъективом.

Устройству также прочат флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку 125-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.