Смартфон Motorola Moto E22s оценен в 110 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов Motorola моделью Moto E22s, которая оценена в Индии в 110 долларов. Новинку оснастили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio G37 с тактовой частотой с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером PowerVR GE8320, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 16 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, интерфейсом USB-C, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5 и стереодинамиками.

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