Смартфон Motorola Moto G Stylus получит тройную камеру и батарею на 4000 мАч

В сети появились новые данные о грядущем смартфоне Motorola Moto G Stylus. Итак, кроме живых фото мы теперь знаем, что смартфон должен оснаститься 6,36-дюймовым экраном (2300:1080 точек), чипсетом Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ встроенной памяти, тройной камерой с модулями на 48, 16 и 2 Мп, 25 Мп селфи-камерой, батареей на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, модулем NFC, а также Android 10. Напомним, что у смартфона имеется стилус, с помощью которого можно будет создавать заметки, автоматически запускать выбранное приложение при извлечении стилуса. Будет возможность определять местоположения стилуса.