Смартфон Motorola Moto G72 показали на рендере

Сетевые инсайдеры поделились качественным изображением и подробностями о смартфоне Motorola Moto G72, официальный релиз которого запланирован на 3 октября. Итак, устройство оснастят pOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, 10-битным отображением цвета и подэкранным дактилоскопическим сенсором, многомодульной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Что до аппаратной платформы, то она не пока не раскрывается, но, например, предшественник в лице Moto G71 работает на основе восьмиядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 695G.