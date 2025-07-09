Смартфон Motorola Moto G96 5G оценили в 210

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G96 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 710. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым изогнутым экраном pOLED с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц, частотой отклика 300 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony Lytia LYT-700C и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памятью UFS 2.2, предустановленной операционной системой Android 15, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модемом 5G, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 210 и 235 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти соответственно.