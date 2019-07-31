Смартфон Motorola One Action показался на рендерах

В сети появились рендеры смартфона Motorola One Action, который еще не был представлен официально. Устройство на изображениях отличается дисплеем с врезанной в левый угол фронтальной камерой, узкими рамками и тройной основной камерой. Сообщается, что один из датчиком имеет разрешение 12,6 Мп. Также смартфону прочат восьмиядерный процессор Exynos 9609, 6,3 дюймовый дисплей с разрешением 2520:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, модуль NFC для бесконтактных платежей и предустановленную операционную систему Android 9 Pie.