Смартфон Motorola One Action получит 6,3-дюймовый дисплей и соотношение сторон 21:9

Новый смартфон Motorola One Action появился в рендерах. Гаджет Motorola One Action получит 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и поддержкой разрешения 2520 на 1080 пикселей. В основе устройства ляжет чип Samsung Exynos 9609 с графическим ускорителем Mali G72 и 3/4 Гбайт ОЗУ. Motorola One Action будет иметь дисплей с отверстием в верхней части, предназначенным для фронтальной камеры. Основная камера устройства выполнена на основе трех сенсоров. Смартфон может дебютировать в синем и золотом вариантах цветового исполнения корпуса.