Смартфон Motorola One Power получит аккумулятор на 4850 мАч

Сетевые инсайдеры раздобыли технические характеристики смартфона Motorola One Power, изображения которого сегодня появились на сайте китайского регулятора TENAA. Если верить источнику, аппарат получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2246:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет с частотой 1,8 ГГц (скорее всего, Snapdragon 636), 3, 4 либо 6 ГБ оперативной и 32 либо 64 ГБ флеш-памяти, основную камеру на 16 Мп и 5 Мп, а также 12 Мп камеру для селфи. Самое интересное, это аккумуляторная батарея на 4850 мАч, хотя предыдущие слухи указывали на емкость в 3780 мАч. Габариты смартфона составят 155,8:75,9:9,98 мм, а масса – 170 г. Официальный анонс Motorola One Power ожидается уже 2 августа.