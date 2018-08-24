Смартфон Motorola One Power получит аккумулятор на 5000 мАч

Профильное издание 91Mobiles поделилось характеристиками и рендером смартфона Motorola One Power, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит 6,18-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (1080:2246 пикселей) и соотношение сторон 19:9, сдвоенную основную камеру на 16 и 5 Мп, камеру для селфи на 12 Мп, чипсет Qualcomm Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт, сканер отпечатков пальцев на задней панели, порт USB Type-C и предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Ранее сообщалось, что смартфон может выйти на рынок под названием Moto P30 Note.