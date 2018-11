Вышедший в августе этого года смартфон Motorola One Power изначально работал под управлением чистой операционной системы Android 8.1 Oreo. Пару недель назад в базе данных бенчмарка Geekbench засветился Motorola One Power, работающий уже под управлением Android 9.0 Pie. Сегодня разработчики официально объявили о том, что Motorola One Power обновится до Android 9.0 Pie уже в ближайшие дни.