Смартфон Motorola One Pro получит четверную камеру. Рендеры

Сетевые источники поделились рендерами смартфона Motorola One Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат на изображениях облачен в защитный чехол. Отметим четверную основную камеру, сканер отпечатков пальцев чуть ниже, фронтальную камеру, расположенную в каплевидном вырезе, кнопки включения и регулировки громкости на правой грани, динамик сверху, а также интерфейс USB-C и 3,5 мм разъем для наушников снизу. В качестве аппаратной основы должен выступить топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855. Официальная презентация Motorola One Pro должна состояться в ближайшее время.