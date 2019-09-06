Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру

Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене. Смартфон оснастили 8-ядерным чипсетом Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, четверной тыльной камерой с главным 48-Мп датчиком изображения, 16-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп телефото модулем с трёхкратным оптическим зумом, 5 Мп датчиком для определения глубины и оптической стабилизацией в первом и третьем моделях, 25 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, модулем NFC, подэкранным дактилоскопом и чистой ОС Android Pie. Цена смартфона составляет 400 евро. Насколько она оправдана, покажут тесты его фото и видеовозможностей.