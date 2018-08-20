Смартфон Motorola One получит корпус из стекла с металлической рамой

К выпуску готовится новый смартфон Motorola One с ОС Android 8.1 Oreo и вырезом в дисплее. Гаджет получит 5,86-дюймовый экран с разрешением 1570 на 720 точек, а также корпус из стекла с металлической рамой. Сердцем устройства станет процессор Snapdragon 625. На тыльной части смартфона расположиться вертикальная двойная камера. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. Сообщается, что девайс представят уже в следующем месяце. Предлагаться новинка будет в черном, серебристом и золотистом цветовом исполнении.