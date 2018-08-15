Смартфон Motorola P30 выполнен в стиле iPhone X

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью P30, которая получила безрамочный дисплей и вырез на передней панели в стиле iPhone X. Новинку оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, чипсетом Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 16 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo с оболочкой ZUI 4.0. Смартфон появится в Китае по цене 300 долларов за версию с 64 ГБ флэш-памяти и 360 долларов за вариант с 128 ГБ.