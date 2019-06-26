Смартфон Motorola P50 окажется переименованным Motorola One Vision

Как сообщают сетевые источники, компания Motorola готовит к анонсу на стартовавшей сегодня шанхайской выставке Mobile World Congress 2019 смартфон P50. Утверждается, что за этим названием скрывается переименованная модель One Vision. Напомним, что этот смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520:1080 пикселей, платформой Samsung Exynos 9609, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3500 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт, портом USB Type-C, сканером отпечатков пальцев на задней панели и предустановленной операционной системой Android 9.0 (Pie).