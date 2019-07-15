Смартфон Motorola P50 стал доступен для предзаказа

Компания Motorola начала принимать предварительные заказы на смартфон Motorola P50, который был представлен пару недель назад. Старт продаж новинки запланирован на 20 июля по цене около 360 долларов в синей и коричневой расцветках.

Напомним, что Motorola P50 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520:1080 пикселей, платформой Samsung Exynos 9609, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3500 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт, портом USB Type-C, сканером отпечатков пальцев на задней панели и предустановленной ОС Android 9 Pie с фирменной графической оболочкой ZUI.