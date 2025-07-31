Смартфон Motorola Razr 60 Swarovski Edition готов к выходу

Компания Motorola объявила, что релиз смартфона Razr 60, украшенного кристаллами Swarovski, состоится 7 августа. Также будут представлены наушники Moto Buds Clip с инкрустацией. Цены на грядущие новинки не раскрываются.

Напомним, что оригинальный Motorola Razr 60 оснащается 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400X с максимальной частотой 2,6 ГГц, графикой Mali-G615 MP2 и 5G-модемом, 6,96-дюймовым внутренним дисплеем pOLED LTPO с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, внешним 3,63-дюймовым экраном pOLED с разрешением 1056:1066 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1700 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 4500 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 30 Вт и 15 Вт.

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