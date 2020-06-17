Смартфон Motorola Razr подешевел на 500 долларов

Напомним, что смартфон оснащается 6,2-дюймовым гибким дисплеем Flex View p-OLED с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым вспомогательным внешним экраном, подэкранным дактилоскопом, 16 Мп и 5 Мп камерами, аккумулятором на 2510 мАч, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.
Компания Motorola решила подстегнуть спрос на складной смартфон Razr, который на выходе был оценен во внушительные 1500 долларов. До 21 июня аппарат можно будет приобрести за 999 долларов, но только в официальном магазине Motorola в США.